VIDEO. Tribune : \"À toi future victime d\'inceste, je suis désolée car tu vas subir un viol\", dit Muriel Salmona

"À toi future victime d'inceste, je suis désolée car tu vas subir un viol commis par l'un des membres de ta famille. C'est intolérable." Muriel Salmona, présidente de l'Association Mémoire Traumatique et Victimologie s'adresse directement aux victimes et futures victimes d'inceste dans un poignant plaidoyer. "Tu as certainement moins de 10 ans. Je ne sais pas dans quelle circonstance cela va se passer mais ton beau-père, ton père, ton frère, ton oncle reviendront certainement plusieurs fois", lance-t-elle. Elle insiste aussi sur la notion de silence face à laquelle la victime sera confrontée. "Peut-être que certains membres de ta famille comprendront ce qui se passe mais ils choisiront de ne rien dire pour se ranger du côté de l'agresseur, pour ne pas briser la famille, pour ne pas faire de vagues et tu resteras seul", dit-elle.

Muriel Salmona ajoute à cela plusieurs chiffres : "Tu seras une des 6,7 millions de personnes qui ont subi l'inceste en France. Aujourd'hui, on sait qu'une fille sur 5, un garçon sur 13 subissent des violences sexuelles dont la moitié sont incestueuses." La présidente de l'Association Mémoire Traumatique et Victimologie rappelle également qu'il y a 50 % de risque de "faire des tentatives de suicide, des dépressions à répétition, d'avoir des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des conduites addictives."