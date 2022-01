BRUT

Le père Philippe nous a invités à L'Escale Jeunes, un lieu de partage et de solidarité fait par les jeunes et pour les jeunes. Ce prêtre et éducateur y accueille et accompagne des jeunes en difficulté depuis 4 ans. "Au lieu de rester dehors quand il n'y a rien à faire, eh bien on vient ici, on fait des jeux et tout, on s'amuse", raconte Ali, 15 ans. En 4 ans, avec son association Jeunes et Solidaires, le père Philippe a aidé et accompagné plus de 200 jeunes. "Beaucoup ne croient plus en rien, ils disent : "Moi, de toute façon, je ne suis qu'une sous-merde, j'ai jamais rien fait de ma vie, je ne ferai jamais rien"", raconte le père Philippe. Avec cette accompagnement, les jeunes retrouvent espoir en leur avenir.

"Nous ne sommes pas Pascal le grand frère"

Les jeunes viennent ici de leur propre chef. "S'il n'y avait pas la confiance, tu ne les verrais pas ici. Ces jeunes-là savent très vite à qui ils ont affaire. Nous ne sommes pas des rambos, nous ne sommes pas Pascal le grand frère, surtout pas", sourit le père Philippe. Pour lui, la joie est à son comble lorsqu'il voit ses protégés devenir des hommes et des femmes libres : "Quand des mômes que j'ai connus à 15, 16 ans m'appellent pour me dire : "`Je suis père de famille maintenant, j'ai deux enfants, j'aimerais tellement que tu viennes les voir", c'est du bonheur."