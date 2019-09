VIDEO. À Tourcoing, une crèche est située au cœur d\'un EHPAD

Ici, on combine crèche et EHPAD - Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une fois par semaine, les enfants et les personnes âgées se rassemblent pour partager un moment de convivialité au sein de la crèche ou au sein de l’EHPAD. "On se rencontre sur des ateliers, donc, en fait, l'atelier est juste prétexte à création de liens", explique la directrice de la crèche Camille Leman. "On n'attend pas forcément quelque chose, une production mais juste un sourire, un partage, un moment de discussion", poursuit-elle.

C'est des moments comme ça en fait qu'on cherche à créer, des moments de vie, des moments riches. Camille Leman Directrice de la crèche

Pour Camille Leman, cela inculque des valeurs comme prendre soin d'autrui et le souci de l'autre. Et les résidents de l'EHPAD sont ravis. Jacqueline, 94 ans, trouve cela "magnifique". "Je ne pensais pas que ça allait être si riche comme ça." "Ils ont toutes les qualités ces gosses", enchaîne André, 93 ans.

En plus d'être bénéfique pour les enfants, ces rencontres intergénérationnelles sont aussi une aubaine pour les séniors. Une personne âgée a même réussi à reparler grâce à leur présence. "C'était un super beau moment", se souvient Camille Leman.