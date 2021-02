Somme : une commune met en place des amendes en cas de retard pour récupérer ses enfants à la garderie

Pour quinze minutes de retard, les parents devront débourser cinq euros ; dix euros pour une demi-heure et 50 euros pour une heure. Le maire de Moreuil, près d'Amiens, espère que la mesure dissuadera les parents retardataires.

Le maire de Moreuil, au sud d'Amiens (Somme), vient d'instaurer des amendes pour les parents qui récupèrent leur enfant en retard à la garderie périscolaire, rapporte France Bleu Picardie mardi 16 février. La mesure devrait entrer en vigueur dans les prochains jours, après validation de la sous-préfecture de la Somme.

Une mesure de dissuasion

Pour quinze minutes de retard, les parents devront débourser cinq euros ; dix euros pour une demi-heure et 50 euros pour une heure. La mairie a décidé de ces amendes après que plusieurs familles sont venus chercher leurs enfants avec de gros retards. Cela a notamment obligé des animateurs à effectuer des heures supplémentaires.

Le maire de Moreuil, Dominique Lamotte, espère ne jamais à avoir utiliser cette nouvelle mesure, mais il fallait selon lui une décision forte : "Je suis sûr que ça va très bien se passer et sincèrement, on ne table pas là-dessus pour faire des recettes supplémentaires dans le budget de la commune, indique le maire de Moreuil à France Bleu Picardie. C'est vraiment pour faire prendre conscience qu'il faut respecter, dans la mesure du possible, les horaires qui ont été fixés".