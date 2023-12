Nancy : une crèche fermée définitivement par la préfecture pour de "graves dysfonctionnements"

La préfecture pointe dans un communiqué "le non-respect de la réglementation et de graves dysfonctionnements" de la structure de garde pour enfant.

Sur arrêté préfectoral, la micro-crèche Little Garden Daycare de Nancy a fermé définitivement vendredi 22 décembre. Selon France Bleu Sud Lorraine, l'arrêté pointe "le non-respect de la réglementation et de graves dysfonctionnements" de la structure de garde pour enfant en bas âge.

Les raisons de cette fermeture immédiate et définitive sont nombreuses. Plusieurs contrôles effectués ces derniers mois par les services départementaux de la protection infantile (PMI) ont décelé des dysfonctionnements liés "à la prévention et la sécurité des locaux" mais aussi "à l'hygiène, la santé, le bien-être et l'épanouissement des enfants", souligne la préfecture.

Le communiqué de la préfecture pointe aussi du doigt "le taux d'encadrement et de qualification des personnels". Des problèmes liés à l'application au code du travail seraient également en cause. De nombreuses plaintes de parents et de salariés ont été recensées. La direction de l'établissement a deux mois pour contester la décision du préfet.

Les quinze familles clientes de cet établissement seront mises en relation avec le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales (CAF), en lien avec la ville de Nancy, pour trouver des solutions, au cas par cas, de garde de leurs enfants.