Moselle : la raclette réclamée par des élèves de Ban-Saint-Martin est enfin arrivée

Dans la cantine du collège Jean Bauchez, à Ban-Saint-Martin (Moselle), les élèves ont eu droit à de la raclette savoyarde au menu du déjeuner pour la première fois. Les collégiens sont ravis. "J'espère que ça sera comme ça tous les ans, parce que c'est bon. Ça rappelle les vacances d'hiver", se réjouit une élève. Ce repas inédit a vu le jour grâce à quatre jeunes filles, qui ont créé le collectif "Rires et raclettes chantants".



"C'était plein d'humour"

"On s'est dit, il faut faire une affiche pour que ça marche, pour prendre tous les élèves en témoins, pour qu'ils puissent voir. Si on allait directement à l'administration pour demander, je pense qu'ils auraient refusé", explique Rafaelle Respaut-Juber, 13 ans, l'une des membres du collectif. L'initiative a suscité l'enthousiasme de leurs camarades et la curiosité de la direction. "C'était bien construit, c'était intelligent, c'était plein d'humour et on a décidé d'y répondre dans le même registre", confie Christophe Forrier, principal du collège Jean Bauchez. Pour ce défi logistique, il a fallu prévoir 75 kilos de fromage pour régaler les 500 élèves.