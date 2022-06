L'Urssaf va lancer une application pour faciliter les démarches des parents qui emploient des gardes d'enfants

En septembre, "Mon Pajemploi au quotidien" permettra aux parents de suivre, rentrer et déclarer au fur et à mesure toutes les données liée à la garde d'enfant, des horaires aux rémunérations en passant par les congés.

Un casse-tête en moins pour les parents qui emploient des gardes d'enfants. Une nouvelle application, "Mon Pajemploi au quotidien", va être lancée en septembre pour faciliter les démarches des parents, a annoncé l'Urssaf jeudi 23 juin.

Les parents comme les assistants maternels pourront suivre et valider le nombre d'heures de garde effectuées, les rémunérations et les congés, automatiser les calculs, y intégrer les dépassements d'horaires, les congés, tout cela au fur et à mesure. La déclaration sera également mise à jour automatiquement selon le planning intégré, pour limiter les risques d'erreur et d'oubli.

L'Urssaf a également annoncé ouvrir un service pour faciliter la fin de contrat entre parent et gardes d'enfant en réalisant toutes les démarches nécessaires : calcul de l'indemnité de licenciement et de la durée du préavis, production du certificat de travail et de l'attestation employeur... Enfin, les parents d'enfants de plus de 6 ans qui utilisent le chèque emploi service universel pourront bénéficier immédiatement de leur crédit d'impôt à partir de septembre, au lieu d'attendre en général plusieurs mois.