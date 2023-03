Aux États-Unis, Oliver James a décidé d’apprendre à lire, à l’âge de 33 ans. Un parcours qu’il partage sur son compte en ligne, sur TikTok. Pour Brut, il raconte son histoire.

“On m’a dit que j’étais stupide. Quand j’étais à l’école, on m’a dit que je ne vaudrais rien si je n’apprenais pas à lire. Mais ce n’était pas ce que je ressentais. Je me suis rendu compte que quand j’aurais acquis ce pouvoir, je pourrais vivre la vie que je veux.” Oliver James a 33 ans, et il a décidé, après des années de difficultés, d’apprendre à lire. Comme 21% des personnes aux États-Unis, Oliver est en situation d’illettrisme. Il ne peut pas réaliser des tâches quotidiennes ou professionnelles à cause de ses lacunes en lecture. Voulant remédier à cela, il partage son parcours sur TikTok.

“Toute ma vie, tout ce que je faisais était entouré de mensonges”

“J’avais l’impression d’être limité. Je voyais des gens super doués et talentueux faire pleins de trucs et je me disais : ‘Je pourrais le faire aussi.’ Mais ensuite, je paniquais, parce que je ne savais pas lire. Tu n’as pas appris au lycée ? C’est mort. C’est trop tard. Tu n’es pas allé à la fac ? C’est mort. Tu ne trouveras pas de bon boulot. C’est l’image que tout le monde me renvoyait. Mais, à 30 ans, je me suis dit : 'Il faut que ça s’arrête.' J’ai commencé à comprendre que si je ne n’apprenais pas à lire, je ne pourrais pas vivre normalement à 60 ans”, explique Oliver.

Malgré quelques bases, il pouvait difficilement lire ou réaliser des tâches administratives. Cette situation est dûe à un parcours scolaire difficile durant son enfance. “Je devais constamment mentir. Toute ma vie, tout ce que je faisais était entouré de mensonges. Je m’efforçais toujours de me retrouver au même niveau que les autres. Si je suis là, alors tout va bien. Je faisais comme ça pour tout. Pour tout ce que j’ai dû faire dans ma vie, comme remplir des formulaires, pour tout, il y a toujours eu des gens qui se sont pris d’affection pour moi. Et s’ils étaient prêts à m’aider, je n’allais pas dire non”, ajoute-t-il.