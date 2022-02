VIDEO. Danemark : "Le revenu étudiant nous accorde une liberté essentielle : le droit de choisir notre vie"

Le revenu étudiant, lancé en 1970, est l’un des piliers de la société solidaire danoise. Les jeunes Danois peuvent toucher cette allocation de 700 euros par mois (soit 550 euros après impôts) pendant six ans à condition de ne plus vivre chez leurs parents et d'être assidus dans leurs études. Pour offrir cette liberté à sa jeunesse, ce pays scandinave dépense plus de 2 milliards d’euros par an, soit 40% du budget de l’Education nationale. Thomas est un modèle de réussite du système danois. A 32 ans, avec son doctorat en mathématiques, il a trouvé un poste dans l’industrie de l’énergie et gagne bien sa vie. Sa femme Maria, tout juste diplômée de l’université de médecine, a elle aussi bénéficié de cette aide. Le couple a ainsi pu acheter une maison et n’a aucune dette sur les épaules.

"On se libère de ses parents car l’Etat nous finance pour étudier. Cette aide nous permet de choisir notre voie et de décider ce que l’on veut vraiment faire dans la vie", explique le mathématicien au magazine "Nous, les Européens" (replay). Et au Danemark, une étudiante peut se permettre de tomber enceinte : "J’ai pu prendre un break. On n’appelle pas ça un congé maternité quand on est étudiante, mais c’est quand même une pause au milieu du cursus. J’ai pu toucher mon revenu étudiant quand j’étais à la maison avec mon bébé pendant un an, puis j’ai recommencé les cours et fini mon master", dit la chercheuse en médecine.

"Former de jeunes diplômés, ça sert à toute la société"

Thomas revendique ses origines populaires : sa mère est femme de ménage. Celle qui joue ce jour-là avec l’un des enfants du couple sait bien que sans cette aide, son fils n’aurait pas pu réussir : "Je suis très fière. On est parti de rien. Personne n’est allé à l’université dans la famille avant Thomas. C’est un enrichissement pour le pays. Les gens deviennent intelligents. Former de jeunes diplômés, grâce au SU [Statens Uddannelsesstøtte ou Soutien éducatif de l'Etat], ça sert à toute la société."

Thomas retourne régulièrement dans son université ou reste en lien avec de jeunes étudiants chercheurs en mathématiques. Eux aussi ont des parents qui n’ont pas fait d’études. Il s’enquiert d’eux : "Vous avez ce qu’il faut ? De quoi manger ? Un appartement ?" Réponse de Christian : "On s’en sort. Oui, on peut dire qu’on s’en sort, mais c’est juste." Cet étudiant ainsi que son collègue Magnus sont bien conscients de la chance qu’ils ont : "On est des privilégiés de vivre dans cet endroit qu’on appelle le Danemark. Ici, le revenu étudiant nous accorde une liberté essentielle : le droit de choisir notre vie." Les étudiants européens peuvent bénéficier de ce système à condition de travailler au moins dix heures par semaine.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".