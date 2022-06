Au collège Jean Jaurès, à Pantin en Seine-Saint-Denis, 22 élèves et leurs professeurs ont relevé le défi de traverser la Normandie en vélo. Avec un tel projet sportif, ils souhaitent présenter leur pièce de théâtre qui parle d’écologie et d’environnement.

Au départ de Cherbourg, les élèves du collège Jaurès se sont lancés le défi de pédaler pendant environ 300 kilomètres avant de rejoindre leur destination finale, le Mont-Saint-Michel.

“On encourage surtout les élèves difficiles à candidater”

Faire parcourir 300 kilomètres à vélo des élèves, c’est l’idée qu’a eu un ancien professeur d’EPS du collège Jaurès, situé à Pantin, en Seine-Saint-Denis.

“C'était un passionné de pleine nature, qui a été muté à Jaurès à Pantin. Il a eu l'idée de ce projet, parce qu'il était un peu spécialiste de tout ce qui était activité en plein air”, confie Marine Bellot, professeure d’EPS.

Créé en 2013, le projet a pour but d’accompagner les élèves à se lancer un défi sportif. “On encourage surtout les élèves difficiles à candidater. Dès élèves dont on sent qu’ils s’éloignent un peu”.

Pendant leur trajet, ils en profitent également pour présenter leur pièce de théâtre sur l'écologie, une pièce "qu'ils ont préparée pendant six mois".