Une institutrice britannique remporte le prix de "meilleur enseignant du monde"

Andria Zafirakou figurait parmi les dix finalistes (sur 30 000 candidats) de ce concours international visant à valoriser le métier d'enseignant et organisé par la fondation Varkey.

Ses élèves peuvent être fiers. La Britannique Andria Zafirakou, institutrice dans un quartier difficile de Londres (Royaume-Uni), a remporté dimanche 18 mars à Dubaï le prix de "meilleur enseignant du monde" – mais aussi un million de dollars. Elle figurait parmi les dix finalistes sur 30 000 candidats du monde entier qui se sont présentés à ce concours international organisé par la fondation Varkey visant à valoriser le métier d'enseignant.

سعدت اليوم بتكريم أفضل معلم في العالم بجائزة فاركي التي تبلغ مليون دولار .. مبروك للمعلمة أندريا زاف فوزها بلقب أفضل معلمة في أعظم مهنة .. كل معلم هو نجم .. نجم في سماء مجتمعنا ونجم تهتدي به الأجيال .. ونجم يعم خيره الجميع pic.twitter.com/TvcR7suzLN — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 18 mars 2018

Andria Zafirakou enseigne à l'école communautaire Alperton, dans un quartier pauvre et multiethnique de la capitale britannique. L'enseignante a reçu ce prix après avoir appris les bases de la plupart des 35 langues parlées dans son école. Elle peut ainsi communiquer avec ses élèves et leurs parents, qui comptent de nombreux réfugiés. Elle a également imposé une refonte du programme scolaire pour le rendre plus proche de la vie de ses élèves.