Temps de lecture en baisse chez les jeunes : "On préfère qu'ils lisent des histoires sur leur portable que pas du tout", déclare la présidente du Centre national du livre

"On préfère qu'ils lisent des histoires, des récits, des romans sur leur portable et leur ordinateur que pas du tout", a déclaré Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL), mardi 9 avril sur franceinfo, alors qu'une étude montre que le temps de lecture est en baisse et peine à rivaliser face aux écrans chez les 7-19 ans.

Selon l'étude "Les jeunes Français et la lecture" publiée ce mardi par l'institut Ipsos et commandée par le Centre national du livre (CNL), la plupart des indicateurs de lecture sont en baisse chez les 7-19 ans. De plus, un tiers des jeunes de 16 à 19 ans ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. L'étude montre également qu'au quotidien, "les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu’à lire des livres". En revanche, l'étude révèle que près de la moitié des jeunes a désormais déjà lu un livre numérique, et 42% des interrogés disent avoir déjà écouté un livre audio.

Tous les signaux "au rouge"

Pour Régine Hatchondo, "il est préférable de lire quoi qu'il arrive". La président du CNL le sait, "la lecture sur papier est meilleure pour le cerveau, la mémoire ou encore le développement du langage" mais "on préfère qu'ils [les jeunes] lisent des histoires, des récits, des romans sur leur portable et leur ordinateur que pas du tout".

Concernant les résultats de l'étude elle détaille : "Tous les signaux sont au rouge, tout baisse, avec en particulier un décrochage inquiétant des 16-19 ans qui déclarent ne plus lire du tout dans le cadre de leurs loisirs. C'est 10 points de plus qu'il y a deux ans". Le seul indicateur qui ne baisse pas concerne le livre audio et la lecture sur supports numériques, qui semblent convaincre "environ la moitié des jeunes" : "Ce sont les seuls 'progrès' si je peux dire que cette étude nous donne, sinon tout le reste se dégrade". Preuve pour Régine Hatchondo que "le pari des Gafam - dont le propre est de nous rendre addicts - fonctionne auprès de notre jeunesse".