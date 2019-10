DIRECT. Une centaine de personnes est déjà réunie pour une marche blanche à Pantin après le suicide d'une directrice d'école

Ce qu'il faut savoir

Marcher pour ne pas oublier. Samedi 5 octobre, une marche blanche est organisée à Pantin (Seine-Saint-Denis), deux semaines après le suicide de la directrice d'école Christine Renon. Cette femme de 58 ans, dont le corps a été retrouvé dans le hall de son établissement lundi 23 septembre au matin, avait envoyé une lettre à plusieurs directeurs d'école et à son syndicat. "Ce recueillement sera une nouvelle occasion pour tous les collègues, parents et enfants de montrer que son geste ne restera pas vain et que son appel a été entendu", a indiqué le syndicat organisateur SNUipp-FSU.

Un premier rassemblement jeudi dernier. A Bobigny comme dans d'autres villes, des milliers d'enseignants se sont rassemblés jeudi, jour des obsèques de cette directrice d'école. Ce jour-là, près d'un quart des membres du personnel de l'académie de Créteil étaient en grève (24,16%). Au niveau national, 2,23% des enseignants ont suivi l'appel des syndicats à cesser le travail.

"Son geste est révélateur de la souffrance au travail." Face au drame, plusieurs directeurs et directrices d'école de Pantin dénoncent leurs conditions de travail, dans une tribune publiée jeudi 3 octobre sur franceinfo.fr. Surtout, ils rendent hommage à leur collègue.