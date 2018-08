École : la rentrée avant l'heure

C'était déjà la fin des vacances, dans la matinée du lundi 27 août, pour les 66 enfants de l'école Sainte-Marie, à Guyans-Vennes (Doubs). Un moment vécu dans la joie et la bonne humeur dans la cour de récréation qui accueillait parents, enfants et professeurs, tous convaincus de cette rentrée anticipée et d'une semaine à quatre jours, dont l'établissement privé a décidé de reconduire une nouvelle fois la formule. "Je suis convaincue par rapport à la fatigue des enfants, et ça leur permet aussi d'avoir des activités extrascolaires le mercredi", témoigne une mère de famille.

Une meilleure organisation familiale

Un emploi du temps plus naturel en quelque sorte, et qui permettrait une meilleure organisation familiale. La proposition est venue des parents eux-mêmes, encore une fois cette année. Une formule mise en place lors de la refonte des rythmes scolaires il y a quelques années, et qui semble aujourd'hui être devenue la règle de l'établissement. Sophie Desbiez-Piat, la directrice de l'établissement, trouve que "cette formule fonctionnait bien". Elle voulait néanmoins s'assurer que cela correspondait "aux attentes des familles". Le choix d'une semaine de vacances en moins qui n'empêchait pas les sourires sur les visages des élèves, déjà prêts à reprendre le rythme de la vie en classe.

Le JT

Les autres sujets du JT