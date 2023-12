Reportage "On est convaincu que ça vaut la peine de le tester" : la région Auvergne-Rhône-Alpes présente l'uniforme qui sera expérimenté dans cinq lycées

Sitôt annoncée, sitôt testée. Le président Les Républicains du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a présenté à Lyon, jeudi 21 décembre, les premiers détails de l’expérimentation de l'uniforme à l'école dans la région. Dès la rentrée prochaine, des uniformes seront portés dans cinq lycées de la région. Les élèves auront chacun un kit comprenant trois polos et deux sweats, d'un coût de 224 euros mais gratuit pour les familles.

"On aime les défis", lance fièrement Laurent Wauquiez en présentant les futurs uniformes, un polo et un sweat bleu marine avec le logo de sa région. L'élu justifie la mise en œuvre express de cette réforme voulue par le gouvernement : "On est convaincu que ça vaut la peine de tester l'uniforme, de sortir un peu de débats et des postures politiques, pour dire 'tentons'. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est que ça nivelle les inégalités sociales. Ça permet d'affirmer des tenues qui ne laissent plus de place à l'ambiguïté par rapport à la laïcité ou les règles de la République."

"Ça crée aussi une fierté, celle de l'établissement, et je pense que c'est un bon message." Laurent Wauquiez , président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes à franceinfo

Des uniformes confectionnés dans la région

Laurent Wauquiez rappelle également son attachement au savoir-faire local et à la réindustrialisation. Les tenues seront confectionnées par Henitex, une entreprise de la Loire dirigée par Christian Schmitt. "Dans le cahier des charges, il y a d'abord des critères de qualité et ce sont des vêtements qui sont destinés à être portés par des élèves et à être lavés souvent, précise l'entrepreneur. Ensuite, il y a des critères de prix et de délais. Parce que vous avez compris, le président (du Conseil régional) veut aller assez vite. C'est ce qu'on va tâcher de faire pour la rentrée prochaine."

L'expérimentation va concerner cinq lycées, pas plus, à la rentrée. L'Éducation nationale a en effet limité le nombre d'établissements concernés par ce test, précise bien le président Les Républicains de la deuxième région de France. La liste des lycées sera communiquée en janvier mais on sait déjà que le lycée privé Sainte-Thècle, à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, en fera partie. Le proviseur, Éric Masson, a testé le sweat siglé une fois par semaine et selon lui, les lycéens jouent le jeu. "Nous avons offert à l'ensemble de nos élèves, de la maternelle à l'enseignement supérieur, un sweat à capuche. On dit toujours que les jeunes sont contre. J'ai eu un effet inverse, complet, et ils ont répondu présent", assure-t-il.

"Ça donne une image extrêmement positive de l'établissement. Nous sommes ravis de pouvoir faire partie de cette démarche à vos côtés." Éric Masson, proviseur du lycée privé Sainte-Thècle à Chamalières dans le Puy-de-Dôme à franceinfo

L'uniforme, mis en place pour 3 000 élèves environ dès la rentrée 2024, sera gratuit pour les familles et identiques pour filles et garçons. Il y aura uniquement le haut, car les lycéens resteront libres de se distinguer pour le bas. "Si nous sommes les premiers à y aller, ça ne me déplaît pas", assure dans un sourire Laurent Wauquiez, qui, lui, a mis le cap sur 2027.