Bac : Jean-Michel Blanquer assure que les résultats ne seront pas communiqués en retard

Tous les candidats au baccalauréat auront leurs résultats vendredi 5 juillet. C'est la promesse faite par Jean-Michel Blanquer mercredi : "Nous prendrons la note de contrôle continu de l'élève concerné pendant l'année qui servira de note provisoire pour voir si l'élève doit passer le rattrapage". La tension est montée ces derniers jours, notamment chez les lycéens qui craignent d'être les victimes collatérales d'un conflit entre leurs enseignants et leur ministre.

100 000 copies retenues

Du côté des professeurs, le mouvement de rétention des notes n'est mené que par une poignée de correcteurs opposés à la réforme du lycée. "Ces menaces on les a trouvées déplacées, leur but était de faire peur et elles ont fait peur à un certain nombre de collègues. On trouve ça extrêmement méprisant", estime Stéphane Enjalran, professeur gréviste de philosophie. Environ 100 000 copies n'ont pas encore été communiquées sur les 4 millions que représente l'ensemble des épreuves du bac.

