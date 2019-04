DIRECT. Education : nouvelle journée de mobilisation contre les réformes de l'école et du lycée

Ce qu'il faut savoir

Ils espèrent voir le projet de loi "école de la confiance" corrigé. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue, jeudi 4 avril, à l'appel des syndicats d'enseignants, pour protester contre les réformes lancées par le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Le SNUipp-FSU, premier syndicat dans le primaire, anticipe une très forte mobilisation dans les zones très urbaines : 70% de professeurs des écoles en grève à Paris, 60% dans les Hauts-de-Seine, 45% dans l'Oise mais aussi 40% en Loire-Atlantique ou en Haute-Garonne, selon les déclarations préalables des grévistes.

Défiance face au projet de loi "école de la confiance". Voté par l'Assemblée nationale, le projet de réforme de Jean-Michel Blanquer doit encore passer début mai devant le Sénat. Mais les syndicats aimeraient le voir retoqué, voire abrogé. En cause, plusieurs dispositions, notamment la création d'"établissements publics des savoirs fondamentaux" (EPFS), qui fait redouter à certains la disparition des directeurs d'école. Le vote de l'instruction obligatoire à trois ans fait également grincer des dents, en obligeant les municipalités à financer la mesure pour les maternelles privées.

Primaire et secondaire main dans la main. La mobilisation pourrait dans certains cas entraîner la fermeture totale d'écoles. A l'instar de l'école maternelle Bienfaisance à Paris (VIIIe), où la directrice a écrit aux parents, pour leur expliquer les raisons de la grève. si les directeurs d'école disparaissent, "Quel suivi pour les élèves ? Quel interlocuteur pour les parents au quotidien ?", interroge-t-elle par exemple. Dans le secondaire aussi, le mouvement pourrait être largement suivi, pour contester la réforme du lycée, qui se traduira l'an prochain par la suppression des séries (L, ES et L), remplacées par des choix de spécialité.

36 000 enseignants mobilisés samedi dernier. Professeurs des écoles maternelles et élémentaires, de collèges et lycées, ont déjà battu le pavé, samedi 30 mars, à l'appel des cinq principaux syndicats de l'Education pour protester contre "la loi Blanquer" et la réforme du lycée.