Quiz Rentrée scolaire : avez-vous le niveau en maths et en français pour rentrer en sixième ?

À partir des évaluations de septembre pour les élèves de sixième, nous avons sélectionné des questions pour tester vos connaissances en français et en mathématiques.

Les professeurs font leur pré-rentrée vendredi 1er septembre avant la rentrée scolaire trois jours plus tard dans la plupart des écoles, collèges, lycées de France. Dans ses annonces pour la rentrée, lundi 28 août, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a notamment insisté sur les "savoirs fondamentaux" que sont les mathématiques et le français. Une heure hebdomadaire de soutien dans ces matières sera instaurée pour les élèves de sixième "sur la base de l'évaluation de début d'année".

Ces évaluations, qui se déroulent en septembre, ont été mises en place depuis 2017. L'élève est testé sur ses connaissances en français et en mathématiques. Nous avons sélectionné différentes questions issues des évaluations de 2022, et nous vous proposons de tester vos connaissances.

1/20 Lors de son anniversaire, Robin achète 15 bouteilles de jus de fruits de 0,33 L chacune. Une bouteille coûte 0,76 €.

Un des calculs ci-dessous permet de trouver le nombre total de litres de jus de fruits. Lequel ? 15 + 0,33 + 0,76

15 x 0,33 ✓

15 x 0,33 x 0,76

15 x 0,76 2/20 À la boulangerie, Kim a acheté 3 croissants à 1,20 € l'un et un pain aux raisins à 2 € ? Elle donne 10 €.

Combien va-t-on lui rendre ? 4,40 € ✓

3,20 €

6,80 €

5,60 € 3/20 Dans la même boulangerie :

- 3 pains au chocolat coûtent 4,20 €

- 2 pains au chocolat coûtent 2,80 €

Parmi les opérations suivantes, une seule permet de trouver le prix de 5 pains au chocolat. Laquelle ? 4,20 € + 2 €

4,20 € x 2,80 €

4,20 € + 2,80 € ✓

4,20 € x 2 € 4/20 Je choisis un nombre.

Si j'augmente ce nombre de 5, j'obtiens la moitié de 1000.

Quel nombre ai-je choisi au départ ? 505

495 ✓

1005

995 5/20 Dans une recette, pour faire un gâteau au chocolat pour 8 personnes, il faut 4 œufs.

Combien dois-je prévoir d'œufs pour 24 personnes ? 32

28

24

12 ✓ 6/20 Dans sa commode, Kevin a 5 écharpes différentes et 3 paires de gants différentes.

Combien d'assortiments différents peut-il réaliser ? 15 ✓

8

2

10 7/20 Matthieu a trois fois moins de jeux vidéo que Julie. Matthieu a 12 jeux vidéo.

Combien de jeux a Julie ? 15

36 ✓

4

9 8/20 Une douche représente en moyenne 80 L d'eau et un bain 200 L d'eau.

Si Joseph prend une douche par jour au lieu d'un bain, quelle sera l'économie d'eau réalisée à la fin d'une semaine ? 280 L

840 L ✓

1400 L

1960 L 9/20 Marie a constaté qu'il faut un litre de lait pour remplir complètement quatre verres identiques.

Quelle est la contenance d'un verre (en centilitres) ? 0,25 cl

25 cl ✓

4 cl

0,04 L 10/20 Ce tableau indique les horaires de marée haute pour La Rochelle. Tableau (MINISTERE DE L'EDUCATION)

Le temps écoulé entre les deux pleines mers dans la journée du lundi 25 juin est de... 12 heures et 20 minutes ✓

20 heures et 24 minutes

11 heures et 40 minutes

20 heures et 20 minutes 11/20 Sur une carte, 1 cm représente 4 km dans la réalité.

Trouver la distance dans la réalité d'un segment de 10 cm sur le plan. 0,4 km

4 km

40 km ✓

400 km 12/20 Une voiture roule à vitesse constante. Elle parcourt 80 km en une heure.

Quelle distance parcourt-elle en un quart d'heure ? 20 km ✓

40 km

60 km

80 km 13/20 Un rectangle a un périmètre de 500 m. Sa longueur mesure 150 m.

Combien mesure sa largeur ? 100 m ✓

350 m

200 m

125 m 14/20 "Julie trouve ce plat succulent. Elle en a repris deux fois."

Dans cette phrase, "succulent" est le synonyme de... écœurant

indigeste

répugnant

délicieux ✓ 15/20 "futur, prochain, prévoir, bientôt"

Ces mots appartiennent au thème de... La conjugaison

L'avenir ✓

La patience

L'imprudence 16/20 Les noms "chronologie", "chronomètre" ou encore l'adjectif "chronique" viennent du mot grec : chronos = le temps.



Une maladie chronique est donc une maladie qui… dure plusieurs années ✓

est en train de guérir

fait beaucoup souffrir

est extrêmement répandue 17/20 Dans quelle phrase le verbe "donner" signifie-t-il "offrir, remettre" ? Ma chambre donne sur le jardin.

Louise donne son bonnet à Sarah. ✓

On donne une pièce de Molière ce soir.

Je ne lui donne pas trente ans 18/20 "Sa mère est très permissive : elle lui laisse faire ce qu'il veut."

D'après cette phrase, "permissive" est de la même famille que… permanent

percevoir

permettre ✓

perturbé 19/20 Les expressions suivantes appartiennent toutes au langage familier sauf une. Laquelle ? Il s'en fiche

Il est trop fort

Il en a marre

Il a hâte d'arriver ✓ 20/20 "Marie n'a pas … nécessaire de nous prévenir."

"Le délinquant va être … en comparution immédiate."

Les deux phrases peuvent être complétées par le même mot. Choisir celui qui convient. jugé ✓

convoqué

estimé

pensé Votre score total

Méthodologie

Pour effectuer ce quiz, nous avons utilisé l'évaluation de début de sixième en 2022. L'évaluation est composée de deux épreuves non consécutives, en français et en mathématiques, de 60 minutes chacune (10 minutes de préparation et 50 minutes d'épreuve) et d'un test de fluence. Elle est entièrement réalisée sur support numérique, via une plateforme en ligne.