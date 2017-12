Plan chorale : "Rien que sur la partie collège" le plan "a un coût de 20 millions d'euros" souligne Jean-Michel Blanquer

Françoise Nyssen, ministre de la Culture et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale présentent lundi 11 décembre, le "plan chorale" qui a pour ambition d'instaurer une chorale par école à la rentrée 2019.

Pour Jean-Michel Blanquer, invité de France Musique lundi matin, avec Françoise Nyssen, ministre de la Culture, "la musique et la lecture, font partie des priorités" pour que l'école soit un lieu où les élèves vont "avec bonheur et confiance". "Chanter ensemble, s'écouter, apprendre, c'est un socle", a ajouté Françoise Nyssen.

Il existe aujourd'hui une chorale dans un établissement sur quatre

Aujourd'hui, il existe une chorale dans un établissement sur quatre. Les ministres de la Culture et de l'Education nationale souhaitent, "dès 2018", qu'un "établissement sur deux" puisse dispenser des heures de chants. Une des mesures les plus importantes pour Jean-Michel Blanquer, c'est les "deux heures de chorale proposées dans chaque collège de France, sur les 7 100 collèges en France".

La chorale deviendra "une option facultative, comme une langue ancienne" précise t-il. "Le Plan chorale, rien que sur la partie collège, a un coût de 20 millions d'euros, avec une contribution du ministère de la Culture importante à hauteur de 3 millions", détaille Jean-Michel Blanquer. Le reste, les 17 millions d'euros, relève du ministère de l'Éducation nationale.

Le ministre compte également "renforcer les plans départementaux de chorale qui avaient été créés par Jack Lang", en mettant plus de moyens et "nous allons aussi beaucoup encourager la musique en lycée et notamment en lycée professionnel."

"Une pratique joyeuse, de cohésion, de lien, de joie"

Pour Françoise Nyssen, chanter est "une pratique joyeuse, de cohésion, de lien, de joie". La ministre de la Culture estime qu'en "introduisant la lecture et la musique par la chorale, on peut créer ce désir", ce que Jean-Michel Blanquer appelle un "écosystème favorable à la musique".

Ce dernier a également évoqué, sur France Musique, la volonté de mettre en place "un mercredi intelligent pour les écoles primaires et les collèges". "La culture, la nature et le sport doivent être renforcés" le mercredi en particulier.