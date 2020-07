VIDEO. Parcoursup : "88,2% des lycéens ont eu une proposition", annonce Frédérique Vidal

Il y a "88,2% des lycéens qui ont eu une proposition", a annoncé Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, vendredi 17 juillet sur franceinfo. La membre du gouvernement indique que cela "correspond à 585 000 lycéens qui ont d'ores et déjà une proposition", alors que la phase principale d'admission se termine vendredi soir sur la plateforme Parcoursup.

"Depuis le 8 juillet, nous appelons tous ceux qui n'ont pas de proposition et nous accompagnons actuellement 9 500 lycéens qui n'ont pas de proposition", a-t-elle indiqué. Ils étaient environ 6 000 l’année dernière à la même époque. "Nous avions anticipé cette vague puisque l'ensemble des lycéens sont inscrits sur Parcoursup avant le baccalauréat et que des propositions leur sont faites avant qu'ils obtiennent leur baccalauréat", a-t-elle expliqué.

Des places supplémentaires

La ministre a annoncé la création de places supplémentaires dans des filières pour absorber ces bacheliers sans propositions : "Nous avons ouvert des places dans les filières les plus demandées. Les filières de BTS avec plus de 3 000 places qui vont être ouvertes, les filières sanitaires et sociales, les filières paramédicales comme dans les écoles d'infirmières qui sont pilotées par les régions", a-t-elle expliqué.

Le gouvernement a l’intention d’aider les régions à financer ces places supplémentaires "de manière à ce que chacun ait une place à la rentrée". Frédérique Vidal a rappelé l’objectif du gouvernement : "C'est vraiment l'ambition de tout le gouvernement. Le Premier ministre et le président l'ont rappelé. Il faut trouver une solution pour les jeunes dans cette année très compliquée."