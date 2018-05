Parcoursup : fin du suspense pour une partie des lycéens

Ce 22 mai, plus de 800 000 élèves de terminale devraient en savoir un peu plus sur leur avenir. Parcoursup, la nouvelle plate-forme internet sur laquelle ils ont formulé leurs voeux post-bac, va dévoiler ses premières réponses.

Ils sont plus de 800 00 élèves à se ronger les ongles. Leurs parents aussi, sans doute. À 18 heures ce mardi soir, ils connaîtront les premiers résultats de Parcoursup, la nouvelle plate-forme internet de vœux post-bac.

Chaque vœu est pris en compte

Après le naufrage de l'ancien dispositif, APB (Admission Post Bac), un nouveau système a été mis en place : Parcoursup. Une plate-forme qui suscite néanmoins des craintes chez les principaux intéressés, et même un mouvement de contestation ces derniers mois, dans les facultés de France.

Va-t-on éviter le fiasco des années précédentes ? Parcoursup risque d'être engorgé mardi soir, pendant peut-être plusieurs jours, mais de manière artificielle. Car contrairement à APB, le nouveau système tient compte de chaque vœu des élèves. Selon Patrick Courilleau, vice-président de l'université de Cergy-Pontoise, "un jeune a fait en moyenne 7,7 vœux. Du coup on devrait avoir environ sept fois plus de candidats pour une seule place".

Liste d'attente

Résultat : chaque élève va recevoir une réponse pour chacun de ses voeux. Certains élèves seront directement acceptés avec un "oui" pour un ou plusieurs souhaits, mais beaucoup d'autres lycéens seront sur liste d'attente et ne sauront donc pas tout de suite s'ils sont acceptés.

Une semaine pour trancher

Au fur et à mesure des réponses positives qu'il reçoit, un élève ne devra garder qu'une seule orientation, et ainsi renoncer aux autres dans un délai d'une semaine, ce qui libérera peu à peu des places sur les listes d'attentes."Quelqu'un qui a été très mal classé et qui se retrouve dernier sur la liste peut tout à fait être accepté dans la formation", estime Patrick Courilleau.

Ce n'est pas suffisant pour rassurer Jenna. En bac pro, la jeune femme a demandé uniquement des BTS, des formations sélectives. "C'est beaucoup de stress, on attend les réponses avec impatience", reconnaît-t-elle.

Les meilleurs élèves avantagés

Sans surprise, ce seront les meilleurs élèves qui auront des "oui" dès ce mardi soir. En effet, tous les lycéens ne demandent pas à aller à l'université : environ deux tiers des voeux concernent des formations sélectives comme les BTS, les DUT, et les classes préparatoires, où les écoles prennent les meilleurs.

De même, si de très bons élèves ont postulé à l'université, qui reste appelée une formation "non sélective", ils auront aussi une grande chance d'être acceptés dès ce soir. Contrairement à APB, qui instaurait des classements aléatoires d'élèves, les universités ont établi cette année leurs propres classements en fonction de la motivation des élèves...mais aussi de leurs notes. Les meilleurs lycéens figurent donc en tête de classement. Dans les filières en tension, où la demande est très forte, ceux qui resteront sur le carreau, seront donc les moins bons élèves.