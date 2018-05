"On dépasse complètement les bornes" : le président de l'université de Nantes tire la sonnette d'alarme après l'agression de sept personnels administratifs

Olivier Laboux, président de l'université de Nantes, a annoncé qu'une cellule psychologique a été mise en place, vendredi, après l'agression de sept membres du personnel administratif sur le campus par des dizaines d’étudiants et d'enseignants.

"Cette violence est inqualifiable", s’est insurgé Olivier Laboux, président de l'université de Nantes, après l'agression de sept membres du personnel administratif sur le campus par des dizaines d’étudiants et d'enseignants, dans la matinée du vendredi 18 mai, rapporte France Bleu Loire Océan. "On dépasse complètement les bornes", a-t-il poursuivi.

Ces personnels sont extrêmement choqués, ils vont avoir des arrêts de travail et ils ont porté plainte.Olivier Labouxà France Bleu Loire Océan

Le président de l'université de Nantes a dénoncé une violence inqualifiable et inexplicable. "Ces personnels ont été insultés, harcelés, encerclés, menacés, entravés, bousculés physiquement", a expliqué Olivier Laboux qui rapporte qu'"une cellule psychologique a été mise en place".

Des examens à distance

Les examens sont perturbés par les étudiants opposés à la réforme d’accès à l’université. Plusieurs épreuves avaient déjà dû être annulées. La semaine prochaine, tous les examens en sciences humaines et sociales se dérouleront à distance et non dans des salles ou amphithéâtres sur le campus.

"C'est le meilleur garant de l'équité et de la sécurité, a estimé Olivier Laboux. Nous avons tout tenté, nous avons délocalisé, nous avons sécurisé, fait en sorte que les conditions soient les meilleures." Les violences à l'université de Nantes ont lieu "depuis plusieurs mois, mais là nous avons passé un cap inexplicable. On ne peut pas avoir dans notre communauté universitaire ce type de comportements", a jugé Olivier Laboux.