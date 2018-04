Avignon : l'université fermée par son président jusqu'à lundi pour éviter une "occupation inopinée"

"Le fonctionnement normal de l'établissement et la sécurité des biens et des personnes ne peuvent être assurés", selon le président de l'université d'Avignon et des pays Vaucluse, rapporte jeudi France Bleu Vaucluse.

L'université d'Avignon et des pays Vaucluse, le 2 juin 2005. (DOMINIQUE ANDRE / MAXPPP)