Orthographe : connaissez-vous "la règle de Mbappé" ?

Une enseignante a partagé sur Facebook une astuce pour se souvenir d'une règle orthographique.

Voilà un moyen mnémotechnique infaillible et qui vous donnera le sourire. Lucille, enseignante en CM1 à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise), a partagé, dimanche 9 septembre, sur son compte Facebook, une bonne astuce pour se souvenir que devant les lettres "b", "m" et "p", on écrit un "m" au lieu d'un "n". Pour ce faire, il faut tout simplement avoir en tête le nom de l'un des champions du monde français, Kylian Mbappé. "J'écris M au lieu de N devant m, b, p ("Mbappé")", peut-on lire sur le tableau de cette enseignante en Réseau d’éducation prioritaire (REP+).

Son post, partagé près de 2 000 fois, a fait le tour des réseaux sociaux. "Je ne m'attendais pas à un tel engouement, explique-t-elle au Parisien. C’est une élève qui a sorti spontanément l’exemple de Mbappé l’année dernière. Des collégiens m’ont dit qu’ils y avaient eu aussi droit dans leur classe."

Selon le quotidien, cette enseignante a choisi un texte où l’on parlait d’un éléphant et de sa trompe lors de la première dictée de l'année scolaire. Elle s'est alors servie de "la règle de Mbappé". "Ça les a beaucoup amusés, raconte-t-elle. C’est un exemple parlant, c’est une star pour mes élèves. Pédagogiquement, c’est un bon moyen mnémotechnique qui se retient aussi bien que 'Mais où est donc Ornicar'."