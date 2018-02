Les enfants trop exposés aux écrans ? "Leur pouce n'arrive plus à se plier normalement pour pouvoir tenir un crayon"

Au Royaume-Uni, les enfants, à force d'utiliser des écrans tactiles, n'ont plus assez de force pour tenir un crayon à cause des écrans, signale le journal "The Guardian". La situation est identique en France, d'après une spécialiste interrogée par franceinfo.

"Les enfants qui vont à l'école reçoivent un crayon, mais ils ne sont plus en mesure de le tenir parce qu'ils n'ont pas les compétences fondamentales en mouvement." Voilà ce que déplore Sally Payne, ergothérapeute en chef de la Fondation Heart of England NHS Trust, dans un article publié par le Guardian et repéré par BFMTV. Le responsable ? La technologie, ses claviers et ses écrans tactiles, qu'utilisent dès le plus jeune âge les enfants. La situation est-elle aussi inquiétante en France ? Franceinfo a posé la question à Danièle Dumont, docteure en sciences du langage et enseignante en pédagogie de l'écriture.

Franceinfo : "Les enfants n'entrent pas à l'école avec la force et la dextérité qu'ils avaient il y a dix ans", écrit le Guardian. La raison : un usage trop précoce de la technologie. Qu'en est-il en France ?

Danièle Dumont : Nous observons en France le même phénomène qu'au Royaume-Uni. Les enfants, très tôt, vont manipuler des claviers. Cela se passe dès l'âge de 6 mois puisque dans le commerce sont vendues des petites consoles qui invitent les enfants à appuyer sur des touches pour voir apparaître un personnage ou entendre un son. Je comprends que les parents puissent penser que c'est bien. Le problème, c'est que l'articulation de l'index va s'atrophier et l'index va pouvoir se plier à l'envers si j'ose dire. Et lorsque l'on va vouloir utiliser un crayon, on ne va plus pouvoir le bloquer puisque l'index plie dans l'autre sens.

Autre chose : avec les écrans tactiles, le pouce devient hyperlaxe, cela veut dire qu'il est extrêmement élastique, qu'il bouge dans tous les sens et ainsi qu'il n'arrive plus à se plier normalement pour pouvoir tenir un crayon. Avec la technologie, les enfants manipulent aussi de moins en moins d'objets. Ils n'exercent pas leurs mains à prendre un objet, et ils n'effectuent plus tous les mouvements qu'on pouvait avoir dans le passé.

Peut-on imaginer que dans quelques années nos enfants ne sauront plus écrire ? Rappelons que la Finlande a délaissé dès 2016 l'apprentissage de l'écriture cursive et qu'aux Etats-Unis, 45 Etats sur 50 consacrent la prépondérance du clavier...

D'après ce que j'ai lu, les Etats-Unis sont revenus là-dessus. Ne plus apprendre à écrire en cursive prive l'enfant d'une gymnastique intellectuelle. Quand on écrit au clavier, on tape sur une touche, point. C'est toujours le même geste. Lorsqu'on écrit à la main, même si on fait la même lettre, elle ne sera pas la même selon le mot. Si vous écrivez "en" et "on", vous n'allez pas commencer à écrire le "n" de la même façon, c'est l'exemple type.

Quand on apprend à écrire aux enfants, on lui fait faire une gymnastique intellectuelle qui va faciliter tout le reste.Danièle Dumontà franceinfo

Plus on va faire travailler de façon pertinente les circuits cérébraux, plus l'enfant aura la capacité de développer toutes les compétences qui vont être nécessaires à l'école et puis à sa vie d'adulte. Et très franchement, je ne crois pas à la disparition de l'écriture manuelle. Je compte quand même sur l'être humain pour avoir un peu de bon sens.

Est-ce que les pouvoirs publics sont suffisamment conscients de ce problème ?

Ce n'est pas suffisamment pris en compte, mais on ne peut pas dire qu'ils l'ignorent. Je l'ai signalé dans ma thèse. Néanmoins, je trouve dommage que les pouvoirs publics n'insistent pas sur la nécessité de l'écriture manuscrite à côté de leur insistance sur le numérique. Ils ont raison, il faut que les enfants soient outillés en matière de numérique de façon à pouvoir communiquer correctement, mais il ne faut pas que ce soit trop tôt.