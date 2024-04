L'Etat condamné à indemniser des parents d'élèves pour les heures perdues causées par le non-remplacement de professeurs

L'Etat a été condamné pour les heures perdues par des élèves de l'académie de Versailles (Yvelines) en raison du non-remplacement de professeurs, a jugé, mercredi 10 avril, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. "Le tribunal a reconnu la responsabilité de l'Etat dans huit affaires et l'a condamné à indemniser les huit requérants des préjudices nés de la perte de chance de leurs enfants de réussir leurs années et cursus scolaires futurs en raison de la rupture de continuité pédagogique, pour les collégiens, et du retard pris dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, pour les élèves inscrits au sein d’une école élémentaire", a précisé le tribunal dans un communiqué.