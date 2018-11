VIDEO. Harcelée pendant son enfance, la comédienne Laura Calu témoigne pour aider ses semblables

À l’école, on disait qu’elle était "sans-ami" ou "paumée". Aujourd’hui humoriste et comédienne, Laura Calu se confie sur son enfance et prend la parole pour aider les victimes de harcèlement. "J’ai grandi en me disant que j’étais un peu naze, que je n’étais pas capable de faire certaines choses, parce qu’on se moquait beaucoup de moi petite donc comme on me rabaissait pas mal, ça été très dur de passer par dessus", témoigne-t-elle. Le 22 novembre dernier, la comédienne a posté une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle elle donne la parole à d’autres artistes et comédiens, autrefois victimes de harcèlement. Une manière pour elle de "montrer à tous ces enfants, par tous ces témoignages, que vous n’étiez pas seuls, déjà, et que vos différences ou ce qu’on vous reproche, vous pouvez en faire une force, c’est même certain."

Un enfant sur dix victime de harcèlement

Pour Laura Calu, le principal problème du harcèlement scolaire vient directement de l’éducation. "Je pense que chaque parent devrait expliquer à ses enfants qu’il ne faut pas se moquer des autres, que se moquer d’une autre personne ou écraser une autre personne ça ne le rend pas plus fort." L’humoriste appelle également "toutes les personnes qui encadrent des enfants, dans n’importe quel endroit […] d’être vachement plus vigilants." Selon Laura Calu, le harcèlement scolaire est trop souvent sous-estimé. Cependant, "il ne faut pas oublier que le harcèlement, c’est très grave, il y a des gens qui ne s’en sortent pas, il y a des gens qui vivent toute leur vie en s’isolant, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui meurent à cause du harcèlement scolaire". En France, environ un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire. Selon une enquête de l’UNICEF, un adolescent harcelé sur quatre déclare avoir pensé au suicide.