La mère de Keaton Jones, le visage du harcèlement, au cœur d’une polémique

Le 9 décembre dernier, la mère de l’adolescent Keaton Jones a partagé une vidéo bouleversante de son fils dénonçant le harcèlement scolaire dont il est victime. La vidéo est devenue virale, plus de 22 millions de vues depuis sa diffusion. Et le jeune homme a reçu de nombreux messages de soutien de la part de célébrités. De Katty Perry à Rihanna, en passant par Lebron James et Mark Ruffalo, ils ont été plusieurs à saluer son courage. Mais depuis, la mère de Keaton, Kimberly Jones, est au coeur d’une polémique.

Accusée de racisme et de profiter de la détresse de son fils

Elle est d’abord accusée de racisme. Des internautes ont rapidement repérés sur sa page Facebook des photos quelques peu compromettantes. Elle s’affiche avec le drapeau confédéré, symbole de la période esclavagiste et à présent des suprémacistes blancs. Depuis, elle a fermé sa page. Interrogé ce mardi 12 décembre sur CBS News, Keaton Jones a affirmé que « c’était pour rire ».

Kimberly Jones est aussi accusée de surfer sur la détresse de son fils. Plusieurs cagnottes en ligne ont été lancées dans le week-end et Kimberly Hones est soupçonnée d’être au moins derrière l’une d’entres-elles. Ces cagnottes s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais depuis, celle-ci a également été suspendue.

Face à cette polémique, certaines célébrités ont rebrousser chemin, à l’image de Rihanna qui a retiré son post de soutien.