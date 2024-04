Groupes de niveau : le syndicat Unsa Éducation dépose un recours devant le Conseil d'État

L'Unsa Éducation annonce, dans un communiqué, avoir déposé mardi 23 avril un recours auprès du Conseil d'État "pour contester la légalité de l'arrêté" instituant des groupes de niveau à partir de la rentrée prochaine au collège. Un référé a également été déposé "pour demander la suspension immédiate de cet arrêté".

Mi-mars, le texte qui prévoit la création, à partir de septembre, de groupes en mathématiques et en français pour les classes de sixième et de cinquième, a été publié au Journal Officiel. Il fait partie d'un ensemble de mesures baptisé "Choc des savoirs", initié par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation. Depuis l'annonce de la création à venir de ces groupes de niveau, les syndicats enseignants ont organisé plusieurs journées de manifestation.

Un plan annoncé sans avoir été "discuté"

"À plusieurs reprises, l'ensemble de la communauté éducative, des chercheurs, acteurs de la société civile, se sont mobilisés pour manifester leur vive inquiétude sur cette nouvelle organisation des enseignements au collège, tant sur les principes qui la sous-tendent que sur la précipitation avec laquelle elle a été instaurée", rappelle ainsi l'Unsa Éducation.

Le syndicat déplore plus précisément un manque de concertation de la part du gouvernement et assure que ce plan "Choc des savoirs" a été annoncé sans avoir au préalable été "discuté, ni même présenté aux représentants du personnel et aux acteurs du terrain". Deux autres recours ont d'ores et déjà été déposés devant le Conseil d'État par le Sgen-CFDT et des parlementaires écologistes pour dénoncer ces groupes de niveau au collège.