Groupes de niveau au collège : "Ma volonté, c'est de faire réussir tous les élèves", affirme Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale

Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, lundi 22 avril.

Les syndicats d'enseignants sont toujours très remontés contre la création de "groupes de niveau" au collège. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a confirmé qu'il y aurait bien trois "groupes de niveau" en sixième et en cinquième pour le français et les mathématiques dès la rentrée prochaine.

"Ma volonté, c'est de faire réussir tous les élèves. C'est le seul objet de l'école, c'est d'améliorer leurs performances scolaires pour leur donner plus de chances dans la vie", affirme, lundi 22 avril, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, dans les "4 Vérités" sur France 2. "Dans ce cadre-là, nous avons pensé qu'en sixième et en cinquième, nous pouvions apporter plus de soutien à l'ensemble des élèves", notamment à ceux "qui sont le plus en difficulté sur l'apprentissage de telle ou telle compétence", explique-t-elle. "Donc, nous mettons en place des groupes de besoin qui vont prendre en charge ces élèves", poursuit la ministre.

"Je refuse le tri social"

Interrogée sur les craintes de certains enseignants au sujet du fait que ces groupes puissent mettre à l'écart les élèves les moins bons, Nicole Belloubet répond : "Ce n'est pas du tout ça, vraiment. Je le dis clairement : je refuse le tri social, je refuse qu'un élève soit assigné définitivement dans telle ou telle situation." La ministre assure que les élèves ne seront pas "dans des groupes homogènes en permanence" et qu'ils "pourront changer de groupe". "Et cela, c'est une autonomie que nous laissons aux établissements scolaires", précise-t-elle.