Emmanuel Macron veut doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger

Ces établissements à l'étranger sont "la colonne vertébrale" de l'enseignement du français, a déclaré le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a fixé l'objectif de doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger, qui accueillent actuellement près de 350 000 jeunes dans 500 établissements à travers le monde. Le président de la République a fait cette annonce dans un discours sur la francophonie à l'Académie française, à Paris, mardi 20 mars.

"Ce réseau sera consolidé"

Les lycées français à l'étranger sont "la colonne vertébrale" de l'enseignement du français, a déclaré le chef de l'Etat. "Ce réseau sera consolidé et dynamisé", a-t-il indiqué, afin notamment de répondre à la demande croissante d'enseignement français à l'étranger. Pour cela, il faudra développer, selon lui, les établissements "partenaires" et créer des pôles régionaux de formation, comme au Mexique, pour former les nouveaux enseignants.