Concours de professeurs des écoles : selon les premiers résultats, il manquera encore des professeurs à la rentrée

Il manquera encore de professeurs dans les écoles du premier degré (maternelles et écoles primaires) à la rentrée prochaine, après les premiers résultats des épreuves d’admissibilité aux concours de professeurs des écoles (CRPE), a appris mercredi 8 mai franceinfo auprès du SNUipp-FSU, syndicat national majoritaire des instituteurs et professeurs des écoles, confirmant une information du Parisien.

Les premiers résultats des écrits du concours de recrutement des professeurs des écoles sont pratiquement tous connus, à l'exception des académies de Nancy et de Mayotte. Selon Guislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU, jointe par franceinfo mercredi soir, "ils sont sensiblement identiques à l’année 2023 avec un ratio moyen de 1,46 candidat par poste", contre 1,42 en 2023, 1,61 en 2022. En 2008, ce ratio était de 2,22 candidats par poste.

La rentrée s'annonce "d’ores et déjà compliquée" dans certaines académies

Certaines académies sont même particulièrement touchées par le manque de candidats. C'est le cas de l'académie de Créteil (0,71 candidat par poste, contre 0,65 en 2023), l'académie de Versailles (0,60 candidat par poste contre 0,65 en 2023) et en Guyane (0,40 contre 0,48 en 2023). "C'est très inquiétant car ça présage de pertes de postes lors de l’admission notamment dans les académies régulièrement déficitaires, selon Guislaine David. Dans ces académies déjà déficitaires depuis plusieurs années, la rentrée s’annonce d’ores et déjà compliquée et des recours à des contractuels devront encore s’opérer".

L'académie de Paris, quant à elle, voit son nombre de candidat par poste continuer de baisser, avec un ratio de 1,35 candidat par poste contre 1,83 en 2022 et 1,43 en 2023. "Il est possible que cette académie ne fasse pas le plein à l’issue de l’admission et soit en tout état de cause dans l’incapacité de recruter une liste complémentaire suffisante", selon le SNUipp-FSU.