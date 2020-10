Violences psychologiques : "Un coup porté sur l'estime de soi", selon Ariane Calvo

Invitée du 23 Heures de Franceinfo lundi 26 octobre, la psychologue Ariane Calvo a tenu à souligner l'impact des violences psychologiques sur les individus. "Une violence physique est un coup porté sur le corps, une violence psychologique est un coup porté sur l'estime de soi, prévient-elle. Le sentiment des personnes qui en sont victimes est une sorte d'annulation de notre valeur personnelle."



Savoir identifier les violences psychologiques

Dans son Manuel d'autodéfense contre les violences psychologiques (First, 2020), la psychothérapeute explique "qu'il faut identifier ce qui fonde une violence psychologique, et de quelle façon elle agit. À chaud, on ne s'en rend pas forcément compte, mais à froid on s'aperçoit que telle ou telle situation a été violente pour nous, que ça nous a blessés durablement."

