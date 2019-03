VIDEO. "On m’a toujours dit que ma carrière serait terminée à 40 ans" : Susan Sarandon décrit les difficultés d'une actrice à Hollywood

"A Hollywood, les décisions sont prises en fonction des femmes avec lesquelles on veut coucher", critique Susan Sarandon, actuellement à l'affiche de Ma vie avec John F. Donovan. Sur le plateau de l'émission "C à vous", jeudi 28 février, l'actrice américaine – forte de cinquante ans de carrière – a décrit les difficultés que les femmes rencontrent dans le monde du cinéma.

Sur l'âge, tout d'abord : "On m’a toujours dit que ma carrière serait terminée à l’âge de 40 ans et que si on joue une mère, on ne sera plus jamais attirante sexuellement", explique celle qui a de nombreuses fois joué ce rôle, notamment dans Les Quatre Filles du docteur March, Ma meilleure ennemie ou encore L'Heure magique. Pour l'actrice, l'état d'esprit n'a pas évolué à Hollywood ces dernières années : "Jusqu’au jour où on verra des hommes de 60 ans avec des femmes de 60 ans, je dirai la mentalité n’a pas changé."