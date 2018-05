VIDEO. \"Le maquillage est pour tout le monde\"…Le message de tolérance du maquilleur Jose Pinilla

Né au Venezuela, Jose Pinilla a immigré aux États-Unis en 2015. "Dans mon pays c’est dur. Si vous sortez avec un homme et que vous n’êtes même pas gay, on va quand même dire que vous êtes gay. Et on vous traitera de tous les noms", regrette-t-il. "On devrait commencer à changer un peu les mentalités pour être un peu plus tolérants avec certaines choses", ajoute le maquilleur. Après son arrivée aux États-Unis, Jose Pinilla a commencé à se sentir plus libre. Grâce à cette liberté, il a trouvé une nouvelle forme d'expression.

"Pourquoi ne pas utiliser mon visage comme une toile ?"

Jose Pinilla s’est alors tourné vers le maquillage. "Le maquillage est pour tout le monde. Si vous vous voulez vous maquiller, faites-le", lance-t-il.

"Avant, je peignais sur une toile (…) un jour je me suis dit : ‘pourquoi ne pas utiliser mon visage comme une toile ?’", poursuit Jose Pinilla. Il finit donc par se maquiller tout en se filmant. Le jeune homme a ainsi créé une communauté de milliers de followers venant des quatre coins du monde, de l’Inde en passant par la Russie. "J’ai beaucoup de messages privés (…) il y a des jeunes qui me disent : 'grâce à toi je peux faire ce que j’aime.'" Sa réponse ? "Moi, je dis : n’ayez pas peur de qui vous êtes."