VIDEO. "Alors, t'as joui ?" : avec un compte Instagram, elle veut dénoncer le tabou autour de l'orgasme féminin

Dora Moutot veut "mettre le doigt sur le malaise" de l'orgasme féminin. Il y a un peu moins d’une semaine, elle a lancé le compte Instagram "T'as joui ?" pour tenter de briser les tabous autour de cette question. L'idée est née d'une conversation avec une homme : "Il m’a dit que, selon lui, les femmes avaient moins d’orgasmes parce que celles-ci étaient plus cérébrales et plus sentimentales", raconte Dora Moutot. Et elle n’est pas "du tout d’accord" : "J’ai essayé de lui expliquer (…) que ça pouvait juste être une question de bonnes ou de mauvaises techniques."

Simuler, "c'est un déservice fait à toutes les femmes"

Dora Moutot veut également pointer et remettre en question la simulation de l'orgasme par les femmes. Selon elle, "on simule souvent pour protéger l’égo masculin". "C’est un déservice qui est fait à toutes les femmes", estime-t-elle. Cette tendance à simuler empêcherait en effet les hommes "d’apprendre". Enfin, elle veut que le dictat selon lequel "l’orgasme masculin soit celui qui clôture le rapport", disparaisse des mentalités.

La jeune femme est plutôt surprise. Les réactions autour de son compte Instagram sont plutôt positives, notamment de la part des hommes. "Il y a énormément d’hommes qui se remettent en question".