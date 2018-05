Seine-Maritime : un vendeur de carrelage de nouveau épinglé pour une publicité jugée sexiste

La publicité de France Carrelage est installée à Mesnil-Raoul (Seine-Maritime). La PME, basée près de Rouen (Seine-Maritime), avait déjà été priée, en janvier, de retirer une pancarte quasiment identique, devant un autre magasin, situé à Neuville-les-Dieppe.

La société France Carrelage a de nouveau été rappelée à l'ordre par l'Autorité de régulation de la publicité, pour une affiche jugée sexiste, installée à Mesnil-Raoul (Seine-Maritime), rapporte France Bleu Normandie, lundi 21 mai. La publicité de l'entreprise dont le siège se trouve à Franqueville-Saint-Pierre, près de Rouen, montre une femme en soutien-gorge noir agrippant une chaîne et à côté de laquelle est inscrite l'adresse du magasin.

Déjà épinglée en janvier

Cette entreprise avait déjà été priée, en janvier, de retirer une pancarte quasiment identique, devant un autre magasin, situé à Neuville-les-Dieppe. La PME s'était exécutée avant d'avoir à nouveau recours à un affichage similaire, suscitant une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux.

"Tous les gens me disent que l'affiche est très belle et que la fille aussi, et que ça met le carrelage en valeur. L'affiche y est depuis un an et demi, je n'ai jamais eu de remarque là-dessus", a argué, au micro de France Bleu, le patron de France Carrelage, Jean-François Nadaux. Le jury de déontologie publicitaire n'a pas de pouvoir de contrainte, mais espère généralement influer sur la réputation de l'entreprise.