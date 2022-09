Monde : quand les femmes se révoltent

Mercredi 21 septembre, des femmes étaient en première ligne à Moscou, en Russie, pour protester contre la mobilisation partielle et la guerre. Ces femmes étaient inquiètes pour la vie de leurs hommes au foyer. Pour s’opposer à la guerre en Ukraine, elles risquent une peine d’emprisonnement ou une forte amende. Des femmes qui tentent d’exister aussi dans l’Afghanistan des talibans. Elles doivent porter le voile intégral dans l’espace public et de préférence la burqa. Corps et visages couverts, grillage sur les yeux.

Classes clandestines

Quant aux jeunes filles, elles ne peuvent plus aller à l’école, certaines ont manifesté à Kaboul pour contester cette interdiction. Le seul moyen pour elles d’étudier désormais, ce sont des classes clandestines. Aux États-Unis, les femmes sont aussi en première ligne pour lutter pour le droit à l’avortement. Mais depuis une décision de la Cour suprême, une vingtaine d’États ont interdit ou restreint le droit à l’avortement. Un droit qui pourrait être remis en question dans la Hongrie de Viktor Orban.