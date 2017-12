VIDEO. "Je suis heureux d'être là pour être un trophée à votre bras" : l’hommage drôle et émouvant de Justin Timberlake aux femmes

"Je voulais dire à toutes les femmes, à ces âmes fortes et belles : je suis heureux d’être là pour être un trophée à votre bras." Justin Timberlake, célèbre chanteur américain, était présent à la cérémonie organisée par le Hollywood Reporter, le mercredi 6 décembre, pour récompenser les femmes de pouvoir dans le milieu du divertissement. Il a profité de son discours pour leur rendre hommage avec émotion, et une pointe d’humour.

"Ce n’est pas notre responsabilité, c’est notre privilège"

"Quand le Hollywood Reporter m’a appelé et m’a demandé de venir ici et d’être votre larbin, j’ai dit : 'Ouuh, ça pourrait me plaire.'", s’amuse-t-il. Avant de s’adresser, plus sérieusement, aux femmes présentes, comme Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Sherry Lansing, ou Shonda Rhimes : "Je vous admire toutes. Personne ne se pose la question de savoir comment font les papas qui travaillent parce qu’on connaît tous la réponse : les femmes."

Il a également souhaité s’adresser aux hommes : "Je regarde autour de moi et je vois beaucoup de mecs géniaux, que j’admire aussi. Je pense que nous sommes ici parce que nous méritons l’opportunité de dire ce que l’on pense (…). Ce n’est pas notre responsabilité, c’est notre privilège. Parce que en fin de compte, si vous avez la chance d’être élevé par une femme forte et de convaincre une femme forte de vous épouser, vous allez réaliser que nous ne sommes rien sans la force des femmes."