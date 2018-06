Selon le baromètre Voltaire 2018 publié mardi, les femmes maîtrisent mieux l'orthographe que les hommes, ce qui confirme les conclusions des trois études précédentes.

Les femmes restent meilleures en orthographe que les hommes, d'après le baromètre Voltaire publié mardi 5 juin 2018, confirmant les conclusions des trois études précédentes. Les femmes maîtrisent 50,3% des règles d'orthographe de la langue française, contre 46,4% pour les hommes. Plus on est âgé, mieux on s'en sort. Les plus de 55 ans maîtrisent 63,5% des règles, contre 43,7% pour les moins de 18 ans.

Le sens de l'orientation joue un rôle

Autre constat du baromètre Voltaire, les meilleurs en orthographe sont les Français bilingues, ceux qui ont étudié le latin ou le grec, ou ceux qui lisent le plus.

Plus surprenant, les personnes qui n'ont pas le sens de l'orientation sont plus fortes en orthographe que la moyenne. L'étude avance une hypothèse : cela viendrait de notre cerveau, de l'hippocampe plus précisément, siège du sens de la navigation. Celles qui ont le sens de l'orientation, écrit l'étude, mémorisent des repères visuels ou sensoriels sur leur trajet, tandis que les autres suivent un itinéraire mécaniquement (tourner à droite, deux fois à gauche). Les personnes qui n'ont pas le sens de l'orientation se sentent plus à l'aise dans un univers stable avec des repères bien établis, et les règles de grammaire forment un univers stable.

Les fans de la Coupe du monde de football sont moins forts

Ceux qui déclarent s'intéresser à la Coupe du monde de football sont moins forts en orthographe que les autres. L'explication avancée est que les amateurs de football sont davantage des hommes que des femmes...

Cette étude est fondée sur un questionnaire réalisé en mars 2018 auprès de 8 762 utilisateurs du projet Voltaire, plateforme de remise à niveau en orthographe.