Le journalisme sportif "n'appartient pas qu'aux hommes", plaident 150 femmes journalistes dans une tribune

"L'infériorisation des femmes dans les rédactions sportives n'est plus supportable", dénoncent, dimanche 21 mars, 150 journalistes et étudiantes en journalisme, qui signent une tribune dans Le Monde pour que les femmes "soient mieux représentées dans les médias sportifs".

"Pas plus qu'un autre domaine, le sport n'appartient qu'aux hommes." Les signataires de la tribune dans "Le Monde"

"Nous voulons être aux premières loges pour raconter, pour commenter, pour analyser, pour diriger", écrivent les signataires. Elle a été initiée par un collectif baptisé Femmes journalistes de sport, co-fondé notamment par Chrystelle Bonnet (L'Equipe Mag) et Laurie Delhostal (Canal+). Parmi les signataires, on trouve des journalistes de presse écrite ou de médias audiovisuels, dont des figures connues du grand public comme Anne-Laure Bonnet (ex-Téléfoot et BeIn Sport) ou Maryse Ewanjé-Epée (RMC Sport).

"Ce n'est plus supportable"

"A la télévision et à la radio - le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) vient de le révéler -, le temps de parole des femmes 'dans le domaine du sport' représente 13% : sur une journée consacrée au sport, on écoute donc des hommes en parler pendant vingt et une heures", argumentent-elles.

"Si la profession est à quasi-parité, dans le sport, nous sommes autour de 10% des 3 000 journalistes. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de chances de trouver le dahu plutôt qu'une femme", poursuivent-elles. "En 2021, le traitement du sport par les hommes pour des hommes au sujet d'hommes n'est plus supportable", conclut la tribune.