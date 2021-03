Journée internationale des droits des femmes : une trentaine d'associations appellent à faire grève et à manifester pour les "premières de corvées" le 8 mars

Une journée pour les "premières de corvées" éprouvées par la crise sanitaire. Une trentaine d'associations féministes, d'ONG et de syndicats ont appelé, lundi 1er mars, à des rassemblements et grèves le 8 mars pour "dénoncer les injustices" subies par les femmes et accentuées par la pandémie de coronavirus.

"Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes du monde entier pour refuser toutes et tous ensemble de payer le prix de la crise avec notre travail, notre salaire, notre corps", ont dit lundi lors d'une conférence de presse ces 37 organisations réunies dans le mouvement "Grève féministe".

Inégalité salariale, mise en lumière des métiers à prédominance féminine, dureté du confinement, hausse des violences intrafamiliales, émergence des mouvements #Metooinceste ou #sciencesporcs... La journée internationale pour les droits des femmes intervient cette année dans un contexte particulier, miné par la crise liée au coronavirus.

Appel à la grève

"L'épidémie a mis en lumière que les femmes étaient au front, en première ligne à travers différentes professions et aussi à la maison", a fait valoir Mireille Stivala de la CGT Santé et action sociale, appelant à faire de ce jour "un levier pour les droits".

En plus de rassemblements dans toute la France, ces organisations, dont Osez le féminisme, Les Effronté-e-s, le Planning familial, l'Unef ou encore le Collectif national pour les droits des femmes, ont invité femmes et hommes à faire grève ou à cesser le travail à 15h40 pour dénoncer les écarts de salaire. C'est à ce moment, pour une journée théorique de 8 heures, que les femmes ne sont plus payées, si on prend en compte une différence moyenne de salaire avec les hommes évaluée à 25%.

Un appel à la grève CGT, FSU et Solidaires a été lancé. Dans la fonction publique, des préavis ont été déposés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie, du rail ou à La Poste, a précisé Sophie Binet (CGT).