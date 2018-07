VIDEO. Au Mexique, les élections les plus sanglantes de l’histoire du pays

Un Président, huit gouverneurs, 500 députés. Et 145 morts. Le 1er juillet, les élections au Mexique entreront dans l'histoire comme les plus violentes jamais organisées dans le pays. "Lors des processus électoraux précédents, nous n’avions jamais enregistré autant d’assassinats de candidats à des fonctions publiques", explique Balbina Flores de Reporter sans frontières. Combattre les cartels et la corruption, c’était l’un des thèmes de campagne principaux de ces élections. "Le but est de nous intimider, d’intimider les gens", regrette la sénatrice candidate Nestora Salgado.

"Se débarrasser de ceux qui menacent les affaires"

Depuis septembre 2017, 145 personnalités politiques ont été assassinées. En jeu ? la lutte de pouvoir entre les dirigeants politiques et les cartels de la drogue. Selon Sergio Aguayo, analyste politique, "ils veulent imposer leurs candidats et se débarrasser de ceux qui menacent leurs affaires."

Le 6 mai, Eduardo Aragon, dirigeant du parti conservateur Encuentro social, a été retrouvé mort. La victime était menottée et criblée de balles dans le coffre de sa voiture. Quelques jours plus tard, le 11 mai, José Remedios Aguirre, candidat à la mairie d’Apaseo el Alto a lui aussi été assassiné. Sa femme a ainsi poursuivi sa campagne pour lui. Un mois plus tard, jour pour jour le 8 juin, Fernando Puron, candidat du parti révolutionnaire institutionnel, s’est fait tirer une balle dans la tête alors qu’il venait de prendre un selfie avec une supportrice.

Au total, pendant ces élections, 206 politiques ou militants ont subi des menaces et des intimidations, 85 ont été agressés physiquement, 57 ont été agressés avec des armes à feu, 21 ont été séquestrés.