Un prêtre belge incarcéré après la mort d'un ecclésiastique avec qui il avait consommé de l'ecstasy

Un prêtre belge a été incarcéré après la mort d'un ecclésiastique britannique avec qui il avait consommé de l'ecstasy et des poppers, a annoncé samedi 28 septembre le parquet de la cité portuaire d'Anvers (Belgique). Il est poursuivi pour "commerce de drogue ayant entraîné la mort".

L'homme d'Eglise de 60 ans avait prévenu les secours lorsque le Britannique de 69 ans, qui séjournait avec lui à Kalmthout, au nord d'Anvers, s'est senti mal, peu après minuit. Les secours ont tenté de réanimer l'homme, mais sans succès.

Les premières constatations de la police, du laboratoire et du médecin légiste ont montré, que les deux hommes "avaient consommé de l'ecstasy et des poppers ensemble et avaient eu des relations sexuelles", a précisé le parquet. L'enquête sur la cause exacte du décès se poursuit, l'autopsie n'ayant pas permis à ce stade d'apporter de réponse définitive.