Trafic de drogue : ouverture du procès Moufide Bouchibi

Mercredi 1er septembre s'ouvre le procès de Moufide Bouchibi à Bordeaux. L'homme interpellé à Dubaï en mars dernier, est considéré comme le plus important trafiquant de cannabis en France.

Moufide Bouchibi comparaît mercredi 1er septembre dans un tribunal de Bordeaux (Gironde), après dix ans de cavale. L'homme qui avait fui son interpellation en 2011, est considéré comme le plus gros trafiquant de cannabis en France. Ce que conteste fermement son avocat, Maitre Thomas Bidnic. "On entend des policiers nous expliquer que c'est le plus gros trafiquant de tous les temps (...) ce n'est pas dans le dossier du tribunal correctionnel de Bordeaux", assure-t-il.

Moufide Bouchibi rebaptisé "le roi du cannabis"

Le trafiquant né en Essonne est pourtant considéré comme redoutable aux yeux des autorités qui l'ont rebaptisé "le roi du cannabis'. Dans les années 2000, Moufide Bouchibi crée le concept du "go fast", qui lui permettra de transporter à grande vitesse environ 65 tonnes de cannabis par an, du Maroc en Espagne. "C'est celui qui tient la logistique et qui devient très vite le patron", explique Fréderic Ploquin, journaliste spécialisé en grand-banditisme.