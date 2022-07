Toulouse : plus de 700 000 euros de drogues saisis, une femme enceinte recherchée

Deux hommes ont été arrêtés par les policiers de la brigade anti-criminalité mardi soir dans le quartier Bagatelle, à Toulouse, dans le cadre d'un trafic de drogue, indique le parquet de la ville dans un communiqué ce mercredi. Une femme enceinte a réussi à s'échapper, elle est actuellement recherchée.

Ce mardi 26 juillet, vers 19h, ces policiers surveillaient l'entrée d'un immeuble et ont localisé un appartement où se déroulent des transactions de stupéfiants. Un acheteur a été interpellé. Les policiers ont décidé de perquisitionner le logement, mais les occupants se sont barricadés avec des meubles, les agents de la BAC ont donc dû forcer l'accès.

La femme enceinte en fuite

A l'intérieur, 50 kg de résine de cannabis, six kg de cocaïne, 7 900 euros en liquide et deux armes, un pistolet automatique Glock avec des munitions et un fusil à pompe non chargé ont été trouvés. La valeur de la drogue à la revente dépasse les 760 000 euros.

Les deux occupants de l'appartement, un homme de 34 ans et une femme de 30 ans, ont été interpellés. Trois enfants mineurs habitaient également le logement. Le couple est connu des services de police : l'homme a déjà été condamné pour détention de stupéfiants, vols aggravés et infractions routières et ma femme est connue pour des outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

La femme étant enceinte et proche du terme a été transportée par des pompiers à l'hôpital mais elle a réussi à s'échapper pendant le transport. Son compagnon, comme l'acheteur, ont été placés en garde à vue et sont en cours d'audition.