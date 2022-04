Stupéfiants : cinq personnes interpellées pour avoir vendu via le darknet pour 7 millions d'euros de drogue dans 46 pays, dont la France

Les malfaiteurs utilisaient le fret postal pour faire passer leurs envois de drogue, a appris franceinfo jeudi. Plus de 2 300 envois ont ainsi été découverts, selon la gendarmerie.

Cinq personnes ont été interpellées pour avoir vendu via le darknet de la drogue dans 46 pays, dont la France, a appris franceinfo jeudi 21 avril auprès de la gendarmerie nationale. Après avoir été alerté par les autorités américaines, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire afin de procéder à des vérifications concernant l’affranchissement de lettres suivies. Elle a été confiée à la section de recherches des transports aériens (SRTA).

Au total, ces malfaiteurs ont pu affranchir plus de 2 300 envois pour 700 kg de produits stupéfiants (principalement de la MDMA, du LSD et de l’ecstasy), pour une valeur de près de 7 millions d’euros, estiment les enquêteurs. Les renseignements transmis par les enquêteurs de la SRTA à leurs homologues des services étrangers ont permis la saisie de 13 kg de drogues de synthèse.

Des perquisitions ont permis la découverte d’une quantité importante de faux documents d’identité, utilisés par le principal mis en cause, et de plusieurs milliers d’euros. De nombreux téléphones et matériels informatiques ont été saisis.

L’opération a mobilisé une cinquantaine de gendarmes issus de la SRTA et de la gendarmerie des transports aériens, ainsi que des enquêteurs spécialisés de la division des appuis aux opérations du commandement cyber de la gendarmerie nationale. Le fret postal est de plus en plus utilisé par les trafiquants, selon une source proche.