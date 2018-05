Seine-Saint-Denis : deux hommes interpellés après avoir livré par erreur du cannabis... à des policiers

Deux dealers ont été interpellés à Bondy (Seine-Saint-Denis) mercredi soir et placés en garde à vue, après avoir livré par erreur leur marchandise à des policiers. Il s'agissait de deux valises contenant 70 kilos de résine de cannabis.

Oh la boulette ! Des dealers de cannabis ont été interpellés à Bondy en Seine-Saint-Denis, mercredi 23 mai, et placés en garde à vue, après s'être trompé de clients, a appris franceinfo de source judiciaire, jeudi, confirmant une information d'Europe 1. Les deux hommes, âgés de 32 et 36 ans, ont livré par erreur leur marchandise à des policiers de la brigade anti-criminalité qui effectuaient une mission de surveillance.

70 kilos de résine de cannabis

Les policiers "en planque" étaient en train de surveiller discrètement une voiture volée, mercredi soir, quand les deux trafiquants de drogue les ont abordés pour leur demander s'ils attendaient bien "la livraison". Surpris, les policiers ont naturellement acquiescé. La livraison en question : deux valises qui contenaient 70 kilos de résine de cannabis.

Le petit manège n'a pas duré longtemps : les deux trafiquants ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue. L'un d'entre eux était défavorablement connu des services de police, mais pas le deuxième homme. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.