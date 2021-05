Les policiers de la BAC de la Roubaix, dans le Nord, connaissent par cœur les points de deal. Ils savent très bien où les trouver. Les interventions sont quotidiennes dans un quartier difficile de la ville, gangréné par le trafic de drogue. "500 interpellations à l’année avec un kilo à peu près de matière saisi chaque semaine pour Roubaix. On est sur un secteur très dur, avec près de 50 points de deals", précise Quentin Bachelet, commissaire central adjoint.

Le trafic chasse les habitants des logements sociaux

En quelques minutes seulement, les policiers retrouvent plusieurs grammes de cannabis sur un jeune homme, immédiatement interpellé. Ce qui inquiète surtout les policiers, c’est l’éventualité que l’individu soit armé, une situation de plus en plus courante. Quelques mètres plus loin, un immeuble est investi par plusieurs toxicomanes pour se droguer. Le trafic a chassé les habitants des logements sociaux. Sur les sept étages, il ne reste plus qu’une dizaine de locataires, cloitrés derrière leurs portes.