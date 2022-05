États-Unis : un tunnel géant de narcotrafiquants mis à jour

C. Cuello A. Grenier

C'est un tunnel aussi long que 6 terrains de football, sans oublier, l'éclairage et le système de ventilation. Un tunnel dernier cri a été découvert au Mexique. Il servait au trafic de drogue.

Pour acheminer leur drogue aux États-Unis, les trafiquants de drogue pensaient avoir tout prévu dans ce tunnel : des barres de fer sur le côté et au plafond, en sécurité pour empêcher les éboulements. Au sol, on distingue des rails pour faire rouler des wagonnets chargés de drogue. Il y a aussi une installation électrique pour l’éclairage et même un système de ventilation pour éviter que le narcotrafiquant meure asphyxié.



90 tunnels démantelés en 30 ans

Le tunnel hors norme est à 18 mètres de profondeur. Il passe sous le mur de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il aboutit 530 mètres plus loin en Californie. La drogue sortait par un simple trou dans une maison. Officiellement, le tunnel a été découvert après une opération de surveillance. En 30 ans, les services anti-drogue américains ont démantelé 90 tunnels rien que dans cette partie de la Californie.